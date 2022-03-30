П’яні вщент російські солдати кілька годин ґвалтували одну з мешканок Київщини в її власному будинку, не звертаючи уваги на плач маленької дитини, яку жінка намагалася заховати в приміщенні котельні.

Про це жертва насильства розповіла в телефонній розмові з журналістами The Tіme. В опублікованій статті її справжнє ім’я було змінено на псевдонім Наталя.

Повідомляється, що російські агресори увійшли в село, де жила Наталя, 9 березня. Насамперед вони пристрелили її собаку.

Жінка розповіла, що командир військової частини представився Михайлом Романовим. Це саме він розбив її автомобіль, щоб у жертви не було шансів врятуватися.

Коли настала ніч, Наталя спочатку почула одиночний постріл, а потім побачила біля воріт нерухоме тіло свого 35-річного чоловіка Андрія.

– Молодший хлопець приставив пістолет до моєї голови і сказав, що, мовляв, я застрелив твого чоловіка, тому що він нацист, – згадує жінка.

За її словами, в цей час її 4-річний син Олексій (ім’я теж змінено) ховався в котельні. Солдат, який вбив чоловіка, заявив, що їй “краще заткнутися, інакше я візьму твою дитину і покажу йому мізки його матері, розкидані по всьому будинку”.

Потім він наказав Наталії роздягнутися. Обидва ґвалтували її по черзі. І обом було абсолютно все одно, що десь поруч надривно плаче маленька дитина.

– Вони весь час тримали пістолет біля моєї голови і знущалися наді мною, кажучи: “Як ти думаєш, вона зі**т? Вбити її або залишити в живих?”,- розповідає Наталя.

Після того, що сталося син Наталії був паралізований страхом і відмовлявся йти в будинок.

Російські нелюди повернулися приблизно через 20 хвилин, щоб знову зґвалтувати жінку. За її словами, солдати були настільки п’яні, що ледь стояли на ногах.

Зрештою обидва заснули в кріслах. Наталя прокралася в котельню і сказала синові, що треба бігти і бігти дуже швидко, інакше їх застрелять.

Поки відкривала ворота, дитина стояла поруч з тілом свого батька, але було темно і хлопчик не зрозумів, що це його тато.

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Мамі і синові вдалося втекти. Зараз вони перебувають у родичів у Тернополі. Наталя досі не розповіла синові про його батька.

– Він багато чого не розуміє… Тут, на дитячому майданчику, він підходить до людей і каже, що нам довелося покинути наш будинок, тому що була війна і в будинку були бандити, а тато залишився. Він не знає, що його батько мертвий, – каже вона.

Жінка зізнається, що не може поховати свого чоловіка, оскільки їхнє село досі окуповане ворогами. А ще вона не знає, як з усім цим житиме.

… Є припущення, що один з ґвалтівників Наталії – Романов – був убитий українськими воїнами в Броварах Київської області. Але жінка поки точно не знає, наскільки це відповідає дійсності.

Джерело: The Times