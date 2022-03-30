Российские оккупанты активно грабят население в Черниговской области. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, в Чернигове на сегодняшний день отсутствуют мосты, город полностью отрезан.

— Город находится без света, без тепла, без воды, без газоснабжения. Однако у города есть определенные резервы, а крутая команда волонтеров обеспечивает жителей Чернигова продуктами и водой, — сказал Вячеслав Чаус.

Кроме того, враг не согласовывает гуманитарные коридоры для Чернигова.

Также Вячеслав Чаус заявил, что не нужно верить словам оккупантов о том, что они вроде бы сокращают наступление на Киевском и Черниговском направлениях. К примеру, минувшей ночью российский враг продолжал обстрелы Чернигова.

– Они “подтвердили” сокращение своей активности на Черниговском направлении сплошными обстрелами Чернигова и области, – сказал Чаус.

Что касается ситуации в области, то хуже всего в тех населенных пунктах, где непосредственно стоят вражеские войска — это близ Чернигова, и несколько населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах.

– Там критическая ситуация. Там враг сидит на головах наших людей, а люди сидят в подвалах. Враг вытаскивает всю пищу, все продовольствие, – рассказал Вячеслав Чаус.

По его словам, под Черниговом есть несколько подразделений армии РФ, отрезанных от поставок, поэтому они занимаются мародерством.

– Они даже чайники и ковры выносят и складывают в свои БТРы, – рассказал Вячеслав Чаус.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Украиной и РФ. Украинская делегация представила свои предложения относительно новой системы гарантий безопасности для Украины.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские оккупанты решили “кардинально” сократить боевые действия в направлении Черниговской и Киевской областей.