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Факты / Украина

Украина требует от Совбеза ООН ввести спецмиссию в Зону отчуждения — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украина требует от Совбеза ООН ввести спецмиссию в Зону отчуждения — Верещук

Украина требует от членов Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН, чтобы устранить риск повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск, — отметила она.

Министр добавила, что российские захватчики в массовом порядке используют опасные боеприпасы времен Второй мировой войны, которые могут самодетонировать и спровоцировать пожар и взрыв, как это произошло на складе в Белгородской области России.

Ирина Верещук уточнила, что оккупанты обустроили огромный склад таких боеприпасов в Зоне отчуждения недалеко от ЧАЭС. Она напомнила, что об угрозе самодетонации уже предупреждал украинский Генштаб.

Поздним вечером 29 марта произошел мощный взрыв в российском Белгороде, который расположен вблизи границы с Украиной. Как сообщили российские СМИ, взрыв произошел на складе боеприпасов.

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