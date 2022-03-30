Україна вимагає від Радбезу ООН ввести спецмісію до Зони відчуження – Верещук

Україна вимагає від членів Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації Зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Ми вимагаємо від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації Зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію ООН, щоб усунути ризик повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ, – зазначила вона.

Міністр додала, що російські загарбники масово використовують небезпечні боєприпаси часів Другої світової війни, які можуть самодетонувати та спровокувати пожежу й вибух, як це сталося на складі у Бєлгородській області Росії.

Ірина Верещук уточнила, що окупанти облаштували величезний склад таких боєприпасів у Зоні відчуження неподалік ЧАЕС. Вона нагадала, що про загрозу самодетонації вже попереджав український Генштаб.

Пізно ввечері 29 березня пролунав потужний вибух у російському Бєлгороді, який розташований поблизу кордону з Україною. Як повідомили російські ЗМІ, вибух стався на складі боєприпасів.