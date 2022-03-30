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Факты / Мир / Россия

В России взорвался склад с боеприпасами в Белгороде: момент попал на видео

Наташа Тарчевська редактор ленты
В России взорвался склад с боеприпасами в Белгороде: момент попал на видео

Поздним вечером 29 марта произошел мощный взрыв в Белгороде. Это город в России, расположенный вблизи границы с Украиной.

Первым о взрыве в Белгороде написал украинский журналист Юрий Бутусов. Он уточнил, что это произошло в поселке Октябрьское под Белгородом, и намекнул, что взрыв не является случайностью.

— 19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. Из этих складов Россия снабжает боеприпасами для убийства украинцев. ВСУ проводят эффективные переговоры о демилитаризации и денацификации России.

В России о взрыве на складе с боеприпасами в Белгородской области кремлевские СМИ сообщили, ссылаясь на губернатора Вячеслава Гладкова.

Сначала он заявил кремлевским журналистам, что жертв в результате взрыва нет. Уже через некоторое время выяснилось, что пострадавшие все же есть – это четверо сотрудников российских силовых структур.

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Белгороде, уточнили росСМИ, стал “человеческий фактор”.

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