На 35-е сутки полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери и, вероятно, временно отказалась от блокирования Киева.

Но враг перегруппировывается и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. В частности, наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В связи с необходимостью комплектования российских подразделений, которые участвуют в войне против Украины и понесли существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе из учебных заведений.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать “добровольцев” не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 таких “добровольцев”.

На Волынском направлении украинские военные не фиксируют перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжается оперативная и боевая подготовка.

На Полесском направлении фиксируют перемещение российских войск вдоль государственной границы Украины с Беларусью. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта Укрытие и Зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Северском направлении агрессор сосредоточил усилия на проведении диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в районе Чернигова.

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На Броварском направлении фиксируют частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с РФ. На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии по другим направлениям, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении путинские войска продолжают наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточиваются на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается восстановить боеспособность своих войск, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продолжает инженерное оборудование занятых рубежей.

Прокомментировали в Генштабе и взрывы 29 марта на складе боеприпасов в российском городе Белгород. Как отметили наши военные, детонация боеприпасов произошла в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки.

В Генштабе подчеркивают, что эта ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе времен Второй мировой войны.

Генеральный штаб уже предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС. Поэтому Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны.