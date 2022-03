За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года

Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в Украину с оккупированных территорий Грузии два подразделения военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

Из подразделения 4 военной базы из Цхинвальского района Южной Осетии было отправлено около 1,2 тыс. российских и осетинских военных в составе трех батальонных тактических групп.

Из подразделения 7 абхазской военной базы сформировали две батальонные тактические группы, в ряды которых вошли 800 человек.

Параллельно с комплектованием сил войска РФ не прекращают обстрелы украинских городов. Так, около 06.30 30 марта россияне открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска Луганской области.

Информация о количестве погибших и раненых уточняется.

В Великой Белозерке Запорожской области подразделения российских оккупантов сосредоточили свои силы вдоль всего населенного пункта и расположили технику между жилыми домами.

На подступах к Мелитополю захватчики оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Потери россиян в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года

около 17,3 тыс. личного состава,

605 танков,

1 723 боевые бронированные машины,

305 единиц артиллерийских систем,

96 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

131 самолет,

131 вертолет,

1 184 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

75 цистерн с горюче-смазочными материалами,

81 беспилотник оперативно-тактического уровня,

21 единица специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

По состоянию на 29 марта в Киевской области шли бои и обстрелы в Бучанском районе, а также на территории Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.

Были обстрелы и в Ирпене, который находится под контролем ВСУ.

По предварительной информации, россияне применили мины для обстрелов жилых районов в северной части Чернигова. Областной центр остался без электричества, газа, воды, тепла.

Между тем, генеральный штаб Вооруженных сил Украины фиксирует вывод отдельных подразделений РФ с территории Киевской и Черниговской областей и сообщает о высокой угрозе ударов оккупантов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Продолжают применять военные РФ авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить Изюм. Продолжаются бои в районе Каменки, Сухой Камянки, Тихоцкого.

В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило.

Потери только одной 200-й бригады составляют более 1,5 тыс. военнослужащих.

Один человек погиб после того, как российские оккупанты выпустили две крылатые ракеты в Люботине Харьковской области. Есть информация также о пострадавших.

На Донецком направлении противник нанес авиационные удары по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременной, Золотому-4, Попасной, Торецку, Новгородскому.

Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но безуспешно.

В Бердянске российские захватчики пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

Близ Никополя Днепропетровской области произошла ракетная атака РФ по одному из объектов.

В Ровенской области российские военные второй раз за три дня попали в нефтебазу.

Около 08.45 29 марта в результате обстрела разрушена центральная секция девятиэтажного здания Николаевской областной военной администрации.

Из-под завалов деблокировали погибшего человека. Передали медикам также 18 пострадавших.

Не прекращались и взрывы в Херсонской области. Боевые действия продолжались в Бериславском, Каховском и Херсонском районах, которые пока временно оккупированные россиянами.

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ