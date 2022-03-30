За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года
Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в Украину с оккупированных территорий Грузии два подразделения военных баз, входящих в состав Южного военного округа.
Из подразделения 4 военной базы из Цхинвальского района Южной Осетии было отправлено около 1,2 тыс. российских и осетинских военных в составе трех батальонных тактических групп.
Из подразделения 7 абхазской военной базы сформировали две батальонные тактические группы, в ряды которых вошли 800 человек.
Параллельно с комплектованием сил войска РФ не прекращают обстрелы украинских городов. Так, около 06.30 30 марта россияне открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска Луганской области.
Информация о количестве погибших и раненых уточняется.
В Великой Белозерке Запорожской области подразделения российских оккупантов сосредоточили свои силы вдоль всего населенного пункта и расположили технику между жилыми домами.
На подступах к Мелитополю захватчики оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.
Потери россиян в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года
- около 17,3 тыс. личного состава,
- 605 танков,
- 1 723 боевые бронированные машины,
- 305 единиц артиллерийских систем,
- 96 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 131 самолет,
- 131 вертолет,
- 1 184 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 75 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 81 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 21 единица специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
По состоянию на 29 марта в Киевской области шли бои и обстрелы в Бучанском районе, а также на территории Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.
Были обстрелы и в Ирпене, который находится под контролем ВСУ.
По предварительной информации, россияне применили мины для обстрелов жилых районов в северной части Чернигова. Областной центр остался без электричества, газа, воды, тепла.
Между тем, генеральный штаб Вооруженных сил Украины фиксирует вывод отдельных подразделений РФ с территории Киевской и Черниговской областей и сообщает о высокой угрозе ударов оккупантов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Продолжают применять военные РФ авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить Изюм. Продолжаются бои в районе Каменки, Сухой Камянки, Тихоцкого.
В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило.
Потери только одной 200-й бригады составляют более 1,5 тыс. военнослужащих.
Один человек погиб после того, как российские оккупанты выпустили две крылатые ракеты в Люботине Харьковской области. Есть информация также о пострадавших.
На Донецком направлении противник нанес авиационные удары по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременной, Золотому-4, Попасной, Торецку, Новгородскому.
Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но безуспешно.
В Бердянске российские захватчики пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.
Близ Никополя Днепропетровской области произошла ракетная атака РФ по одному из объектов.
В Ровенской области российские военные второй раз за три дня попали в нефтебазу.
Около 08.45 29 марта в результате обстрела разрушена центральная секция девятиэтажного здания Николаевской областной военной администрации.
Из-под завалов деблокировали погибшего человека. Передали медикам также 18 пострадавших.
Не прекращались и взрывы в Херсонской области. Боевые действия продолжались в Бериславском, Каховском и Херсонском районах, которые пока временно оккупированные россиянами.
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ