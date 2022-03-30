На 35-ту добу повномасштабної війни проти України Росія зазнала значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовилася від блокування Києва.

Але ворог перегруповується та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Зокрема, нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У зв’язку з необхідністю комплектування російських підрозділів, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 таких “добровольців”.

На Волинському напрямку українські військові не фіксують переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі. У збройних силах Республіки Білорусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.

На Поліському напрямку фіксують переміщення російських військ вздовж державного кордону України з Білоруссю. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту Укриття та Зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків у напрямку Чорнобильської АЕС.

На Сіверському напрямку агресор зосередив зусилля на проведенні диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ і об’єктах інфраструктури в районі Чернігова.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

На Броварському напрямку фіксують часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з РФ. На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста.

На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20 загальновійськової армії та 1 танкової армії з інших напрямків, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.

На Донецькому напрямку путінські війська продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджують на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність своїх військ, поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів.

Прокоментували у Генштабі й вибухи 29 березня на складі з боєприпасами в російському місті Бєлгород. Як зазначили наші військові, детонація боєприпасів сталася внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування.

У Генштабі наголошують, що ця ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, зокрема і часів Другої світової війни.

Генеральний штаб вже попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Тому Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.