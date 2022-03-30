Использует продовольствие как оружие: Кислица сравнил Путина со Сталиным

Президент России Владимир Путин не первый диктатор, который использует продовольствие как оружие против украинского народа. В свое время это уже делал Сталин.

Такое мнение на заседании Совета безопасности, которое было посвящено гуманитарной ситуации в Украине, сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— Путин – не первый диктатор, который использует продовольствие как оружие против украинского народа, – сказал он. Идеологический апостол Москвы Сталин убил миллионы украинцев 90 лет назад во время искусственно организованного Большого голода. Неудивительно, что Путин, который чтит Сталина как своего праотца, прибегает к той же практике, — подчеркнул он.

Сергей Кислица добавил, что российские войска обстреливают сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине, загрязняют украинские земли, прибегают к атакам на склады топлива и, соответственно, срывают посевную кампанию.

По его словам, перебои в поставках продовольствия из Украины как одного из крупнейших экспортеров представляют угрозу всему миру. Ведь до войны Украина экспортировала более 55% всего подсолнечного масла в мире, более 55% украинской пшеницы поступало в Азию и 40% — в африканские государства.

Кроме того, Кислица добавил, что около 400 млн человек по всему миру, преимущественно на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, зависят от поставок зерна из Украины.

Сейчас же все морские порты, через которые Украина экспортирует 60% сельскохозяйственной продукции, заблокированы Россией.