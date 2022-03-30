Використовує продовольство як зброю: Кислиця порівняв Путіна зі Сталіним

Президент Росії Володимир Путін не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Свого часу це вже робив Сталін.

Таку думку на засіданні Ради Безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Путін – не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу, – сказав він. Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує Сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики, – зауважив він.

Сергій Кислиця додав, що російські війська обстрілюють сільськогосподарську інфраструктуру в Україні, забруднюють українські ґрунти, вдаються до атак на склади пального й, відповідно, зривають посівну кампанію.

За його словами, перебої в постачанні продовольства з України як одного з найбільших експортерів становлять загрозу для всього світу. Адже до війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, понад 55% української пшениці надходило до Азії та 40% – до африканських держав.

Крім того, Кислиця додав, що близько 400 млн осіб у всьому світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України.

Наразі ж усі морські порти, через які Україна експортує 60% сільськогосподарської продукції, заблоковані Росією.