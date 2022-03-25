Резкий рост мировых цен на продовольствие в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Она предостерегла страны-производители продуктов питания от накопления запасов и сказал, что крайне важно избежать повторения пандемии Covid-19, когда богатые страны смогли обеспечить себя большей частью вакцин.

Генеральный директор ВТО выразила обеспокоенность по поводу побочных эффектов российского вторжения, подчеркнув зависимость многих африканских стран от поставок продовольствия из Черноморского региона.

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По словам бывшего министра финансов Нигерии Оконджо-Ивеала, 35 африканских стран зависят от продовольствия, импортируемого из региона Черного моря, добавив, что на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы.

По мнению экспертов, после резкой критики апартеида вакцин, который затронул Африку во время пандемии, государства-члены ВТО должны сопротивляться искушению защитить свои собственные запасы продовольствия.

— Это естественная реакция — сохранить то, что у вас есть, мы видели это с вакцинами. Но мы не должны совершать ту же ошибку с едой, — отмечают они.

Генеральный директор ВТО заявила, что обеспокоена тем, что посевной сезон в Украине будет сорван из-за конфликта, поставки удобрений также будут ограничены.

Украина обычно поставляет половину пшеницы Всемирной продовольственной программе, агентству ООН, которое обеспечивает экстренные поставки странам, находящимся в состоянии конфликта или переживающим стихийные бедствия, такие как голод.

Если мы не подумаем о том, как смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа не только в этом, но и в следующем году, отмечает глава ВТО.