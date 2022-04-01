Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора Турция выразила готовность стать гарантом безопасности Украины.

— Провел очередные переговоры с настоящим другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен Турции за готовность стать гарантом безопасности нашего государства! — написал Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что во вторник, 29 марта, украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила свои официальные предложения относительно новой системы гарантий безопасности для Украины.

Источник: Twitter