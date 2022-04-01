Президент України Володимир Зеленський провів чергові переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час розмови Туреччина висловила готовність стати гарантом безпеки України.

– Провів чергові переговори зі справжнім другом України президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відзначив високий рівень організації переговорів делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний Туреччині за готовність стати гарантом безпеки нашої держави! – написав Зеленський на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що у вівторок, 29 березня, українська делегація на переговорах з російською стороною в Стамбулі (Туреччина) представила свої офіційні пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

Джерело: Twitter