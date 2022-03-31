По состоянию на четверг, 31 марта, войска РФ сосредоточивают основные усилия на удержании уже занятых позиций, подготовке к возобновлению наступления на отдельных направлениях, а также на установлении полного контроля над территорией Донбасса (Донецкая и Луганская области Украины).

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В оперативной сводке говорится, что враг готовится к наступлению на востоке Украины.

– Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил РФ с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксировано перебрасывание части войск и техники врага с территории Беларуси на территорию РФ железнодорожным транспортом, — отмечается в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и логистической инфраструктуре нашего государства.

РФ продолжает перемещать в Украину дополнительные подразделения своих войск для участия в боевых действиях. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, некоторые воинские части РФ уже исчерпали свои возможности по формированию резервов.

В Генеральном штабе также проинформировали о ситуации на различных направлениях ведения боевых действий в Украине.

Так, на Волынском направлении не наблюдается существенных изменений в составе и расположении вражеских войск.

На Полесском направлении путинские войска сосредоточили основные усилия на выводе своих подразделений с территории Украины и восстановлении боеспособности. В дальнейшем враг, вероятно, будет перебрасывать их на другие направления. В частности, сейчас осуществляется перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковой армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.

– Для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик, — говорится в сообщении

По информации Генерального штаба ВСУ, потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии РФ в войне против Украины превысили 60% личного состава.

На Северском направлении действуют отдельные подразделения 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ. Враг продолжает блокировать и обстреливать из артиллерии Чернигов. Для корректировки огня и разведки войска РФ используют БПЛА. Кроме того, российские захватчики закрепляются на занятых позициях и производят перегруппировку.

На Броварском направлении враг отводит подразделения, вероятно, в приграничные районы с РФ. В то же время, часть российских подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций, а также на подступах к временно занятым населенным пунктам Украины. Захватчики проводят там минирование участков местности и гражданских объектов.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают артиллерийские обстрелы Харькова.

В направлении на Славянск враг перегруппировывает войска, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Донецком направлении войска РФ пытаются захватить населенные пункты Попасная, Рубежное, а также Мариуполь. Враг продолжает штурмовые действия в Мариуполе.

Кроме того, путинские войска активизировали нанесение авиаударов с применением самолетов в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Враг предпринимал безуспешные попытки обхода украинских подразделений.

Российские захватчики усиливают свою группировку на Донецком направлении. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.

Враг также сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка (Запорожская область).

На Таврическом направлении (в районе города Новая Каховка) войска РФ развернули логистическую базу, активные действия не зафиксированы.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытаются восстановить боеспособность. Огнем артиллерии враг пытается блокировать действия подразделений ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ