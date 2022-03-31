По состоянию на четверг, 31 марта, российские войска продолжают ежедневно терять сотни солдат и военную технику в войне в Украине.

Обновленные данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери врага в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 31 марта ориентировочно составили:

• около 17 500 человек личного состава (за сутки потери путинских войск выросли еще примерно на 200 человек);

• 614 танков (+9 за сутки);

• 1 735 боевых бронированных машин (+12 за сутки);

• 311 артиллерийских систем (+6 за сутки);

• 96 РСЗО – реактивных систем залпового огня;

• 54 единицы средств ПВО;

• 135 самолетов (+4 за сутки);

• 131 вертолет;

• 1 201 единица автомобильной техники (+17 за сутки);

• 7 кораблей/катеров;

• 75 цистерн с ГСМ;

• 83 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2 за сутки);

• 22 единицы специальной техники (+1 за сутки);

• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные потерь врага постоянно уточняются, поскольку подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг сейчас перегруппировывается и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Также сообщалось, что войска РФ частично отводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ