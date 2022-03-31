Станом на четвер, 31 березня, війська РФ зосереджують основні зусилля на утриманні вже зайнятих позицій, підготовці до відновлення наступу на окремих напрямках, а також на встановленні повного контролю над територією Донбасу ( Донецької і Луганської областей України).

Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України. В оперативному зведенні зазначається, що ворог готується до наступу на сході України.

– Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил РФ з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Білорусі на територію РФ залізничним транспортом, – зазначається в повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджають про загрозу застосування ворогом ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу України та логістичній інфраструктурі нашої держави.

РФ продовжує переміщувати в Україну додаткові підрозділи своїх військ для участі в бойових діях. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, окремі військові частини РФ вже вичерпали свої можливості з формування резервів.

У Генеральному штабі також поінформували про ситуацію на різних напрямках ведення бойових дій в Україні.

Так, на Волинському напрямку не спостерігається суттєвих змін у складі та розташуванні ворожих військ.

На Поліському напрямку путінські війська зосередили основні зусилля на виведенні своїх підрозділів з території України та відновленні їх боєздатності. У подальшому ворог, імовірно, перекидатиме їх на інші напрямки. Зокрема, зараз здійснюється переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

– Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик, – йдеться в повідомленні

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії РФ у війні проти України перевищили 60% особового складу.

На Сіверському напрямку діють окремі підрозділи 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ. Ворог продовжує блокувати та обстрілювати з артилерії Чернігів. Для коригування вогню та проведення розвідки війська РФ використовують БПЛА. Крім того, російські загарбники закріплюються на зайнятих позиціях та здійснюють перегрупування.

На Броварському напрямку ворог відводить підрозділи, ймовірно, у прикордонні райони з РФ. Водночас частина російських підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій, а також на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів України. Загарбники здійснюють там мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Слобожанському напрямку війська РФ продовжують артилерійські обстріли Харкова.

У напрямку на Слов’янськ ворог перегруповує війська, поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку війська РФ намагаються захопити населені пункти Попасна, Рубіжне, а також Маріуполь. Ворог продовжує штурмові дії в Маріуполі.

Крім того, путінські війська активізували нанесення авіаударів із застосуванням літаків в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Ворог здійснював безуспішні спроби обходу українських підрозділів.

Російські загарбники посилюють своє угруповання на Донецькому напрямку. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.

Ворог також зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка (Запорізька область).

На Таврійському напрямку (в районі міста Нова Каховка) війська РФ розгорнули логістичну базу, активних дій не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагаються відновити боєздатність. Вогнем артилерії ворог намагається блокувати дії підрозділів ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ