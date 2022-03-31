Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отзыве послов Украины из Марокко и Грузии.

Об этом он заявил в новом видеообращении. По словам главы государства, не все готовы по достоинству работать на оборону Украины. В частности, есть те, кто “напрасно тратит время и работает только на то, чтобы остаться на должности”.

– Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу, – сказал президент.

Зеленский добавил, что в ближайшее время ожидает результатов работы представителей Украины в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и странах Африки, а также украинских военных атташе.