Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 35 день війни
Вбили Вбили
145 дітей
Поранили Поранили
>222 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

Зеленський відкликає послів України з Марокко та Грузії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зеленський відкликає послів України з Марокко та Грузії

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії.

Про це він заявив у новому відеозверненні. За словами глави держави, не всі готові гідно працювати на оборону України. Зокрема, є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.

– Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко. Також повернено посла з Грузії. При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу, – сказав президент.

Зеленський додав, що найближчим часом чекає на результати роботи представників України в Латинській Америці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії та країнах Африки, а також українських військових аташе.

Читайте
Ворог накопичує війська для нових ударів на Донбасі - Зеленський

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка