Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відкликання послів України з Марокко та Грузії.

Про це він заявив у новому відеозверненні. За словами глави держави, не всі готові гідно працювати на оборону України. Зокрема, є ті, хто “даремно витрачає час і працює лише на те, щоб залишитися при посаді”.

– Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко. Також повернено посла з Грузії. При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу, – сказав президент.

Зеленський додав, що найближчим часом чекає на результати роботи представників України в Латинській Америці, на Близькому Сході, в Південно-Східній Азії та країнах Африки, а також українських військових аташе.