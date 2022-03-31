Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал об отводе российских войск и дипломатических переговорах.

Глава государства отметил, что сейчас идет переговорный процесс с РФ, однако пока в словах власти страны-агрессора нет никакой конкретики.

– Продолжается переговорный процесс, но это пока это просто слова. Пока без конкретики. Есть также другие слова о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова, о снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отвод, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников. Но в тоже время мы видим, что происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что мы будем бороться за каждый метр нашей земли и за каждого человека.

— Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека, – сказал президент.

По словам Зеленского, сегодня был сложный дипломатический день. В частности, на этом фронте есть три известных приоритета — оружие для Украины, новые санкции и финансовая поддержка нашего государства.

Кроме этого, по представлению Главнокомандующего Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 122 защитников, из них 23 – посмертно.