В течение суток российские войска производили мощные обстрелы населенных пунктов на Донбассе, продолжали накрывать огнем Харьков. А вблизи Чернигова происходили бои.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на утро пятницы, 1 апреля, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

Так, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, на Закарпатье, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. Несколько раз звучала воздушная тревога по области. Враг продолжал частичный отвод своих подразделений с севера Киевской области.

Населенные пункты Макаров, Ирпень находятся под контролем ВСУ. Инфраструктура там разрушена путинскими войсками, а территория – заминирована. Происходит операция по зачистке.

В Черниговской области проходят бои возле областного центра. Вчера украинские военные освободили несколько сел недалеко от Чернигова (в киевском направлении). Интенсивность обстрелов самого Чернигова за сутки снизилась.

В Донецкой области широкомасштабных наступательных действий со стороны врага не происходило. В то же время зафиксированы вражеские обстрелы по всей линии столкновения. В течение суток погибли 7 мирных жителей (среди них один ребенок), а 22 человека получили ранения (в том числе и 4 ребенка).

Наиболее сильные обстрелы и разрушения происходили в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар. С утра враг пытался штурмовать Марьинку, украинские войска отбивают атаки. Кроме того, утром происходили обстрелы окрестностей Новолуганского.

Город Мариуполь до сих пор заблокирован российскими захватчиками, но продолжает противостоять врагу. Ни один гуманитарный груз в город так и не зашел из-за блокады войск РФ.

В Луганской области происходили мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Были повреждены 20 объектов, среди которых 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (из них 28 полностью и 5 частично).

От огня путинских войск погибли 2 человека в Северодонецке. Кроме того, пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Из пламени удалось спасти четырех человек.

Интенсивность обстрелов Харькова увеличилась, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов города.

В Харьковской области продолжаются бои на Изюмском направлении. Происходит эвакуация людей из населенных пунктов Изюмского района (в течение вчерашнего дня удалось эвакуировать 2 500 человек).

В Николаевской области ночью происходили обстрелы Николаевского района. На других территориях области ночь прошла относительно спокойно. В настоящее время продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара в Николаеве ( по зданию Николаевской ОВА).

В Херсонской области продолжаются взрывы и выстрелы. Недалеко от Николаевской и Днепропетровской областей в течение суток происходили боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Фото: Генштаб ВСУ