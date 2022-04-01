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Факты / Украина

Оккупанты выводят подразделения и вывозят награбленное: информация от Генштаба

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты выводят подразделения и вывозят награбленное: информация от Генштаба

Российские войска продолжают отводить свои подразделения с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, фиксируются колонны техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые российские захватчики украли у местного населения. А еще противник вывозит награбленное имущество.

— На временно занятых территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживает в заложниках людей, — отмечают в Генштабе.

В отдельных районах временно оккупированных территорий захватчики пытаются вынудить бизнесменов и население перейти на расчет за продукты и сервис в русских рублях.

Объединенные силы на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили семь вражеских атак, уничтожили три танка, два бронетранспортера, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы. Также были сбиты БПЛА типа Орлан-10.

Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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