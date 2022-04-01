Протягом доби російські війська здійснювали потужні обстріли населених пунктів на Донбасі, продовжували накривати вогнем Харків. А поблизу Чернігова відбувалися бої.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій станом на ранок п’ятниці, 1 квітня, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

Так, відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

У Київській області ніч пройшла відносно спокійно. Кілька разів лунала повітряна тривога по області. Ворог продовжував часткове відведення своїх підрозділів із півночі Київщини.

Населені пункти Макарів, Ірпінь знаходяться під контролем ЗСУ. Інфраструктура там зруйнована путінськими військами, а територія – замінована. Відбувається операція із зачисток.

У Чернігівській області відбуваються бої біля обласного центру. Вчора українські військові звільнили кілька сіл неподалік Чернігова (в київському напрямі). Інтенсивність обстрілів самого Чернігова за добу зменшилася.

У Донецькій області широкомасштабних наступальних дій з боку ворога не відбувалося. Натомість зафіксовані ворожі обстріли по всій лінії зіткнення. Протягом доби загинули 7 мирних жителів (серед них одна дитина), а 22 людини зазнали поранень (зокрема й 4 дитини).

Найсильніші обстріли та руйнування відбувалися в населених пунктах Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Вугледар. Зранку ворог намагався штурмувати Мар’їнку, українські війська відбивають атаки. Крім того, зранку відбувалися обстріли околиць Новолуганського.

Місто Маріуполь досі заблоковане російськими загарбниками, але продовжує протистояти ворогу. Жоден гуманітарний вантаж до міста так і не зайшов через блокаду військ РФ.

У Луганській області відбувалися потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Було пошкоджено 20 об’єктів, серед яких 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти (з них 28 повністю та 5 частково).

Від вогню путінських військ загинули 2 людини у Сєвєродонецьку. Крім того, постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. З полум’я вдалося врятувати чотирьох людей.

Інтенсивність обстрілів Харкова збільшилася, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів міста.

У Харківській області тривають бої на Ізюмському напрямку. Відбувається евакуація людей із населених пунктів Ізюмського району (протягом вчорашнього дня вдалося евакуювати 2 500 людей).

У Миколаївській області вночі відбувались обстріли Миколаївського району. На інших територіях області ніч пройшла відносно спокійно. Наразі тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в Миколаєві ( по будівлі Миколаївської ОВА).

У Херсонській області тривають вибухи та постріли. Поблизу Миколаївської та Дніпропетровської областей протягом доби відбувалися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Фото: Генштаб ЗСУ