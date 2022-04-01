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Факты / Украина

В Мелитополе некоторые главы ОСМД составляют для оккупантов перечень оставленных квартир – мэр

Марта Бондаренко редактор ленты
В Мелитополе некоторые главы ОСМД составляют для оккупантов перечень оставленных квартир – мэр

В Мелитополе в Запорожской области некоторые главы ОСМД пошли на сотрудничество с оккупантами и предоставляют им перечень квартир, из которых уехали владельцы.

Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

— Сейчас некоторые старшие по домам приняли решение сотрудничать с оккупантами и составляют списки квартир в своих домах, где жили военнослужащие ВСУ, где чиновники, а где никто не живет, поскольку люди выехали, — рассказал Федоров.

По его словам, российские военные занимают эти квартиры и живут там.

Мэр города заявил, что ему уже известны те, кто содействует преступной деятельности российских военных.

— Мы знаем, кто из старших по домам, кто из квартальных сотрудничает. Им от уголовной ответственности не уйти. Управление МВД уже открыло соответствующие дела, — подчеркнул мэр города.

Он напомнил, что за коллаборацию с врагом может “светить” до 15 лет тюрьмы.

Ранее глава города сообщил, что все без исключения руководители школьных и дошкольных учреждений Мелитополя уволились, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

23 марта мэр Иван Федоров рассказал, что ситуация в Мелитополе достаточно тяжелая – есть большие проблемы с поставкой продовольствия, медикаментов, топлива. По его словам, оккупанты только то и делают, что забирают деньги у бизнесменов и захватывают бизнес.

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Фото: Depositphotos

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