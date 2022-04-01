У Мелітополі, що у Запорізькій області, деякі голови ОСББ пішли на співпрацю з окупантами та надають їм перелік квартир, з яких поїхали власники.

Про це у своєму відеозверненні повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Наразі деякі старші по будинках вирішили співпрацювати з окупантами та складають списки квартир у своїх будинках, де жили військовослужбовці ЗСУ, де чиновники, а де ніхто не живе, бо люди виїхали, – розповів Федоров.

За його словами, російські військові займають ці квартири та живуть там.

Мер міста заявив, що йому вже відомі ті, хто сприяє злочинній діяльності російських військових.

– Ми знаємо, хто зі старших по будинках, хто з квартальних сприяє. Їм від кримінальної відповідальності не втекти. Управління МВС вже відкрило відповідні справи, – наголосив мер міста.

Він нагадав, що за колаборацію із ворогом може “світити” до 15 років в’язниці.

Раніше очільник міста повідомив, що усі без винятку керівники шкільних і дошкільних закладів Мелітополя звільнилися, щоб не співпрацювати з окупантами.

23 березня мер Іван Федоров розповів, що ситуація у Мелітополі доволі важка – є великі проблеми з постачанням харчів, медикаментів, палива. За його словами, окупанти лише те й роблять, що забирають гроші у бізнесменів і захоплюють бізнес.