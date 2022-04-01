Украинские военные 60-й отдельной пехотной бригады освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Они полностью находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило оперативное командование Юг. Речь идет о Нововоронцовке, Малой Шестерне, Новогригоровке, Тополинл, Княжечке, Красновке, Свободном, Каменке, Пригорье, Кочубеевке и Орлово.

— Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население сегодня может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В то же время жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников, — отметили они.

Проводя операции по освобождению этих населенных пунктов украинские военные захватили “трофейную” технику — в частности танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБа.