Российские захватчики, вероятно, в ближайшее время будут пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

— Враг пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому, вероятно, в ближайшее время россияне попытаются сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины, — отметили в Генштабе.

Также они подчеркнули, что противник понес потери в личном составе и технике и не преуспел в блокировании и захвате города Киев.

На Северском направлении оккупанты отводят часть войск. В Николаевской области российская армия пыталась наступать в направлении Александровки.

Враги блокируют Харьков, а в районе южнее Изюма пытается вытеснить украинских военных — успеха не имеет. Они сосредоточились на штурме Мариуполя. Так, в состав батальона 58 общевойсковой армии добавили военных с 7 военной базы (Абхазия).

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили попытку россиян обойти украинские позиции в районе Попасной и Новотошковского, а также их наступление в районе Марьинки.