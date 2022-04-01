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Факты / Украина

Враг может сохранить военное присутствие в южных и восточных регионах Украины — Генштаб

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Враг может сохранить военное присутствие в южных и восточных регионах Украины — Генштаб

Российские захватчики, вероятно, в ближайшее время будут пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа.

— Враг пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому, вероятно, в ближайшее время россияне попытаются сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины, — отметили в Генштабе.

Также они подчеркнули, что противник понес потери в личном составе и технике и не преуспел в блокировании и захвате города Киев.

На Северском направлении оккупанты отводят часть войск. В Николаевской области российская армия пыталась наступать в направлении Александровки.

Враги блокируют Харьков, а в районе южнее Изюма пытается вытеснить украинских военных — успеха не имеет. Они сосредоточились на штурме Мариуполя. Так, в состав батальона 58 общевойсковой армии добавили военных с 7 военной базы (Абхазия).

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили попытку россиян обойти украинские позиции в районе Попасной и Новотошковского, а также их наступление в районе Марьинки.

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Источник: Генштаб ВСУ

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