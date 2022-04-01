Українські військові 60-тої окремої піхотної бригади визволили 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.

Про це повідомило оперативне командування Південь. Йдеться про Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку та Орлове.

– Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). Водночас жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників, – зазначили вони.

Проводячи операції із визволення цих населених пунктів українські військові захопили “трофейну” техніку — зокрема танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.