Войска РФ перегруппировываются и готовятся к битве за Донбасс — Кулеба

Войска РФ недостаточно сильны для того, чтобы атаковать Украину на всех фронтах и ​​продолжать наступление. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

По его словам, решение Москвы снизить военную активность на двух фронтах – Киев и Чернигов – пришло в то время, когда украинские войска начали успешно выталкивать их из сел и малых городов в осаде Киева.

– Причина, по которой они сказали это, заключалась в том, что они не могут выдержать давление и не могут удержать линию фронта вокруг Киева, – сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что это может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин стал более реалистичным по отношению к своей военной стратегии.

— Я считаю, что он уже стал более реалистичным, поскольку я не могу представить, чтобы вывод российских войск с севера Украины не был его приказом. Если перевести это недавнее движение на человеческий язык, это буквально означает, что у меня нет достаточной силы, чтобы продолжать атаковать Украину с трех сторон одновременно. Поэтому я должен переместить часть своей военной силы в другую сторону, чтобы усилить свою армию в этом районе, – сказал он.

По мнению МИД Украины, вывод российских войск может являться попыткой стратегически подготовиться к наступлению на украинский Донбасс.

— Мы видим, что часть их военных союзов возвращается на территорию Беларуси, но мы получили информацию о том, что они все еще смотрят на Донбасс как на фрукт. Им нужно перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс, – добавил он.