Війська РФ перегруповуються і готуються до битви за Донбас – Кулеба

Війська РФ недостатньо сильні для того, щоб атакувати Україну на всіх фронтах і продовжувати наступ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність на двох фронтах – Київ і Чернігів – прийшло в той час, коли українські війська почали успішно виштовхувати їх із сіл і малих міст в облозі Києва.

– Причина, чому вони сказали це, полягала в тому, що вони не можуть витримати тиск і не можуть утримати лінію фронту навколо Києва, – сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

– Я вважаю, що він уже став більш реалістичним, оскільки я не можу уявити, щоб виведення російських військ з півночі України не було його наказом. Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі, – сказав він.

На думку МЗС України, виведення російських військ може бути спробою стратегічно підготуватися до наступу на український Донбас.

– Ми бачимо, що частина їхніх військових союзів повертається на територію Білорусі, але водночас ми отримали інформацію про те, що вони все ще дивляться на Донбас як на фрукт. Їм потрібно перегрупувати ресурси та підготуватися до битви за Донбас, – додав він.