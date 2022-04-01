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Факти / Україна

Ворог може зберегти військову присутність у південних та східних регіонах України – Генштаб

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ворог може зберегти військову присутність у південних та східних регіонах України – Генштаб

Російські загарбники, ймовірно, найближчим часом намагатимуться зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу.

– Ворог намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тому, ймовірно, найближчим часом, росіяни намагатимуться зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України, – зазначили у Генштабі.

Також вони наголосили, що противник зазнав втрат в особовому складі та техніці та не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Київ.

На Сіверському напрямку окупанти відводять частину військ. У Миколаївській області російська армія намагалась наступати в напрямку Олександрівки.

Вороги блокують Харків, а у районі на південь від Ізюму намагається витіснити українських військових — успіху не має. Вони зосередились на штурмі Маріуполя. Так, до складу батальйону 58 загальновійськової армії додали військових із 7 військової бази (Абхазія).

На Донецькому  та Луганському напрямках ЗСУ відбили спробу росіян обійти українські позиції в районі Попасної та Новотошківського, а також їхній наступ в районі Мар’їнки.

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Ворог перегруповує війська та готується до наступу на схід України – Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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