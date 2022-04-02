Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 38 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>254 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Днепр и Кривой Рог обстреляли ракетами. Есть раненые

Татьяна Забожко редактор ленты
швидка допомога

Ночью 2 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу.

В областном центре ракеты попали в инфраструктурный объект.

Последний получил серьезные разрушения.

Два человека ранены, – сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Кривом Роге под атаку РФ попала автозаправка. Возгорание уже ликвидировали спасатели.

Там в результате обстрелов никто не пострадал.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить над областью четыре российских ракеты и один беспилотник.

Под обстрел РФ ночью 2 апреля, в завершение 37-х суток полномасштабной войны в Украине, попали также два города в Полтавской области.

В 06.00 по меньшей мере три вражеских самолета атаковали инфраструктурные объекты и жилые дома в Кременчуге. Ликвидация пожара в результате обстрела продолжается.

Не менее четырех ракет в 02.00 поразили и объекты в Полтаве.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка