Ночью 2 апреля российские военные нанесли ракетные удары по Днепру и Кривому Рогу.

В областном центре ракеты попали в инфраструктурный объект.

Последний получил серьезные разрушения.

– Два человека ранены, – сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Кривом Роге под атаку РФ попала автозаправка. Возгорание уже ликвидировали спасатели.

Там в результате обстрелов никто не пострадал.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить над областью четыре российских ракеты и один беспилотник.

Под обстрел РФ ночью 2 апреля, в завершение 37-х суток полномасштабной войны в Украине, попали также два города в Полтавской области.

В 06.00 по меньшей мере три вражеских самолета атаковали инфраструктурные объекты и жилые дома в Кременчуге. Ликвидация пожара в результате обстрела продолжается.

Не менее четырех ракет в 02.00 поразили и объекты в Полтаве.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко