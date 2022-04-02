Дніпро та Кривий Ріг обстріляли ракетами. Є поранені

Уночі 2 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Дніпру та Кривому Рогу.

В обласному центрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт.

Останній зазнав серйозних руйнувань.

– Двоє людей поранені, – повідомляє очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Кривому Розі атаки РФ зазнала автозаправка. Займання вже ліквідували рятувальники.

Там унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити над областю чотири російські ракети та один безпілотник.

Під обстріл РФ уночі 2 квітня, на завершення 37-ї доби повномасштабної війни в Україні, потрапили також два міста в Полтавській області.

О 06.00 щонайменше три ворожі літаки атакували інфраструктурні об’єкти та житлові будинки в Кременчуці. Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу триває.

Не менше чотирьох ракет о 02.00 вразили й об’єкти в Полтаві.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко