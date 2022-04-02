По предварительной оценке, на восстановление инфраструктуры города Мариуполь (Донецкая область), который страдает от бомбардировок российских захватчиков, понадобится почти $11,5 млрд.

Об этом рассказал в эфире спецмарафона на национальных телеканалах мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас городские власти работают над планом восстановления Мариуполя. В этот процесс вовлечен Европейский банк реконструкции и развития.

– Присоединился наш партнер – ЕБРР, который сегодня работает над тем, чтобы восстановить в целом Украину, и отдельно они работают над тем, чтобы появился фонд спасения и восстановления Мариуполя. Они сегодня работают над тем, чтобы оказать такую помощь Мариуполю, – отметил Бойченко.

Он уточнил, что специалисты ЕБРР должны оценить с профессиональной точки зрения наработки, которые уже подготовили городские власти Мариуполя.

– У нас сегодня уже есть пример расчетов (суммы средств, необходимых для восстановления города, — Ред.)… Это почти $11,5 млрд, — подчеркнул Бойченко.

Он также сообщил, что ситуация в городе остается сложной: нет света, связи, пищи, воды.

Российские захватчики совершают насильственную депортацию мариупольцев на оккупированные территории Донбасса и в РФ. По данным Бойченко, уже около 40 тыс. населения были вывезены таким образом из города. При этом оккупанты разлучают родителей с детьми. В частности, они увезли в неизвестном направлении 17 детей из одной из местных больниц.

– Но город остается украинским. Наши мужественные ребята защищают центр города, левобережье нашего города, бьются, насколько сегодня это возможно. Держат Мариуполь под контролем ВСУ, — подчеркнул мэр города.

Накануне в Мариупольском городском совете проинформировали, что для восстановления инфраструктуры города после войны нужно минимум $10 млрд. Это предварительная минимальная оценка, которую будут уточнять при фиксации разрушений, нанесенных РФ. Для этого горсовет создал специальную депутатскую комиссию.

28 марта была обнародована информация, что за 27 дней пребывания Мариуполя в осаде российских войск в городе погибли почти 5 тыс. мирных жителей, 210 из них – дети. Отмечалось, что из-за постоянных боев хоронить погибших почти невозможно, поэтому тела лежат прямо посреди улиц.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет