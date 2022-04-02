Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что омбудсмен России Татьяна Москалькова нарушает права украинских военных, которые находятся в плену в одной из воинских частей российского Черноморского флота во временно оккупированной АР Крым.

В качестве доказательства она прикрепила скриншот поста Москальковой, в оригинале которого не были заретушированы лица защитников Украины, которые попали в российский плен (на скриншоте фото исправлены).

– Третья Женевская конвенция и Дополнительный протокол I, которые касаются защиты военнопленных, четко установили, что к военнопленным следует относиться гуманно при любых обстоятельствах и защищать их от любых актов насилия, а также от устрашения, оскорблений и общественного интереса. Это включает раскрытие фотографий или видеозаписей, записей допросов, частных разговоров или личной переписки и других частных данных, – подчеркнула Денисова.

Она сообщила, что Москалькова допустила нарушение требований указанных актов в публикации, и попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав граждан Украины должностными лицами РФ, в частности – Москальковой.