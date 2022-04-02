Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила, що омбудсмен Росії Тетяна Москалькова порушує права українських військових, які перебувають у полоні в одній із військових частин російського Чорноморського флоту у тимчасово окупованій АР Крим.

Як доказ вона прикріпила скріншот посту Москалькової, в оригіналі якого не були заретушовані обличчя захисників України, які потрапили в російський полон (на скріншоті фото виправлено).

– Третя Женевська конвенція та Додатковий протокол I щодо захисту військовополонених чітко встановили, що до військовополонених слід ставитися гуманно за будь-яких обставин і захищати їх від будь-яких актів насильства, а також від залякування, образ та суспільного інтересу. Це включає розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов або особистого листування та інших приватних даних, – наголосила Денісова.

Вона повідомила, що Москалькова допустила порушення вимог зазначених актів у публікації і попросила Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав громадян України. посадовими особами РФ, зокрема – Москальковою.