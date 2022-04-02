Враг обстрелял окрестности Кривого Рога из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом в комментарии журналистам сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По его данным, в начале суток 2 апреля россияне применили РСЗО для обстрела района Ингулец.

– Обстреляли Градами выезд в Ингулец. Горит заправка, – сказал Вилкул журналистам.

Поздним вечером 1 апреля Александр Вилкул на своей странице в Facebook отчитался о ситуации в регионе, заявив, что российских войск на территории города и Днепропетровской области нет.

По его данным, линия фронта лежит на территории Херсонщины.

— Ситуация в Кривом Роге и в регионе стабильна и контролируется Военной администрацией и ВСУ. Врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет, – сказал председатель ВА Кривого Рога.

Он также призвал предприятия возобновить свою деятельность, чтобы была возможность приобрести больше снарядов для ВСУ.

Впрочем, глава Криворожской ВА добавил, что даже отступая враг продолжает обстрелы и использует запрещенные международными договорами боеприпасы, в том числе кассетные, в результате чего страдают мирные села.

Источники: Александр Вилкул, УП

Фото: Скриншот с видео