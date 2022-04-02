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Факты / Украина

РФ частично отводит войска из района Чернобыля в Беларусь — Генштаб ВСУ

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
російський солдат

Из района Чернобыля русские войска частично отводят свои силы на территорию РФ через Белорусь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории республики Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением в Белгородскую область, – говорится в сообщении.

Войска РФ недостаточно сильны для того, чтобы атаковать Украину на всех фронтах и ​​продолжать наступление. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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