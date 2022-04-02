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Факти / Україна

Вночі окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу – Вілкул

Ілля Нежигай редактор стрічки
Вночі окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу – Вілкул

Ворог обстріляв околиці Кривого Рогу з реактивних систем залпового вогню (РСЗО).

Про це у коментарі журналістам повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його даними, на початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

– Обстріляли Градами виїзд в Інгулець. Горить заправка, – сказав Вілкул журналістам.

Пізно ввечері 1 квітня Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook відзвітував про ситуацію у регіоні, заявивши, що російських військ на території міста та Дніпропетровської області немає.

За його даними, лінія фронту пролягає на території Херсонщини.

– Ситуація у Кривому Розі та регіоні стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ. Ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області немає, – сказав голова ВА Кривого Рогу.

Він також закликав підприємства відновити свою діяльність, щоб була можливість придбати більше снарядів для ЗСУ.

Втім очільник Криворізької ВА додав, що навіть відступаючи ворог продовжує обстріли та використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси, у тому числі касетні, внаслідок чого страждають мирні села.

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Джерела: Олександр Вілкул, УП

Фото: Скріншот з відео

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