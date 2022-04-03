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Факти / Україна

Був поетом та ученим: на Луганщині загинув відомий львів’янин Юрій Руф

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Був поетом та ученим: на Луганщині загинув відомий львів’янин Юрій Руф

У боротьбі за Україну в Луганській області загинув відомий львів’янин Юрій Руф – український поет, письменник, вчений, громадський діяч, засновник літературного проєкту Дух Нації.

Про це повідомив учасник російсько-української війни зі Львова, активіст Добровольчого руху ОУН Антон Петрівський.

– Загинув Юрій Руф в боях за Україну. Як воїн. Він був поетом, який оспівував українські звитяги. Він сам став частиною української звитяги, – зазначив він.

Без батька та чоловіка залишилися дві його доньки та дружина.

Юрій Руф вступив до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ у перший день вторгнення російських окупантів (24 лютого).

 

3 березня відбувся його перший у житті бій. У соціальних мережах Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині.

Юрій опублікував свій останній допис 19 березня – вірш із фронту.

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Джерело: Антон Петрівський

Фото: Юрій Руф

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