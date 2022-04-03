Россия снова нанесла удар по Василькову в Киевской области

Воздушное командование Центр сообщает, что Российская Федерация повторно нанесла удар по Василькову в Киевской области.

– Враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны. Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на обстрелянной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который община начала восстанавливать после пожара своими силами.