Россия снова нанесла удар по Василькову в Киевской области

Воздушное командование Центр сообщает, что Российская Федерация повторно нанесла удар по Василькову в Киевской области.
– Враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны. Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено, – говорится в сообщении.
Уточняется, что на обстрелянной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который община начала восстанавливать после пожара своими силами.
– Но российские оккупанты продолжают стрелять, не оставляя практику устрашения мирного населения – ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения. По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей, – сказано в заявлении.