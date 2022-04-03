Росія знову завдала удару по Василькову в Київській області

Повітряне командування Центр повідомляє, що Російська Федерація повторно завдала удару по Василькову в Київській області.

– Ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони. Ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Наразі орки знову потрапили до будівлі штабу, яка вже була зруйнована, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на обстріляній території також дислокувався навчальний центр та цивільний коледж, який громада почала відновлювати після пожежі самотужки.