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Росія знову завдала удару по Василькову в Київській області

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Росія знову завдала удару по Василькову в Київській області

Повітряне командування Центр повідомляє, що Російська Федерація повторно завдала удару по Василькову в Київській області.

– Ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони. Ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Наразі орки знову потрапили до будівлі штабу, яка вже була зруйнована, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на обстріляній території також дислокувався навчальний центр та цивільний коледж, який громада почала відновлювати після пожежі самотужки.

– Але російські окупанти продовжують стріляти, не залишаючи практики залякування мирного населення – адже на території, куди прилетіла ракета, наводили лад на вулиці та в будівлях працівники закладу. За попередніми даними, кілька працівників отримали поранення та були евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один з них у критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей, – сказано у заяві.

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