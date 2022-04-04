Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире телемарафона в понедельник, 4 апреля, что наихудшая ситуация с человеческими жертвами от российских оккупантов в Киевской области наблюдается в Бородянке.

– Можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить, – сообщила Венедиктова.

Также она рассказала, что во всех пунктах пропуска на границе Украины с западными странами работают прокуроры.

По ее словам, они допрашивают людей, которые пострадали от российской агрессии.

– Мы работаем над тем, чтобы допросить этих людей, в рамках уголовных производств предоставить им статус потерпевших, – пояснила генпрокурор.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили городок Бородянка в Бучанском районе Киевской области 1 апреля.