Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила в ефірі телемарафону у понеділок, 4 квітня, що найгірша ситуація із людськими жертвами від російських окупантів у Київській області спостерігається у Бородянці.

– Можемо предметно говорити про Київську область, бо вчора ми отримали доступ до неї. І справді, можемо відпрацьовувати ті регіони – Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді за людськими жертвами найгірша ситуація у Бородянці. Я думаю, що ми ще окремо говоритимемо про Бородянку. Там є про що говорити, – повідомила Венедиктова.

Також вона розповіла, що у всіх пунктах пропуску на кордоні України із західними країнами працюють прокурори.

За її словами, вони допитують людей, які постраждали від російської агресії.

– Ми працюємо над тим, щоб допитати цих людей, у рамках кримінальних проваджень надати їм статусу потерпілих, – пояснила генпрокурор.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили містечко Бородянка у Бучанському районі Київської області 1 квітня.