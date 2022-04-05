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Факты / Украина

Германия массово высылает российских дипломатов

Маліновська Ангеліна
Германия массово высылает российских дипломатов

Министерство иностранных дел Германии решило выслать из страны “значительное количество” сотрудников российского посольства в Берлине.

— Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следит за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы должны опасаться подобных картин из многих других мест, оккупированных русскими войсками в Украине. Мы должны противостоять этой бесчеловечности силой нашей свободы и нашей человечности, — говорится в заявлении главы МИД Анналены Бербок.

Бербок добавила, что “сегодня федеральное правительство решило объявить значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными лицами, которые ежедневно работали против свободы и против сплоченности общества здесь, в Германии.”

– Ваша работа является угрозой для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого не будем терпеть. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем, – говорит Бербок.

В МИД Германии не назвали четкого количества дипломатов, которое собираются выдворить. По информации Spiegel, Германия высылает 40 сотрудников российского посольства, они должны покинуть страну в течение 5 дней.

— Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами. Мы еще больше усилим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО, — заявила Бербок.

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Источник: Европейская правда

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