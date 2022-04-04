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Факты / Мир

Зверства в Буче: Байден призывает судить Путина

Анастасия Гевко редактор ленты
Зверства в Буче: Байден призывает судить Путина

Президент США Джо Байден в понедельник, 4 апреля, назвал зверства, которые российские войска совершили в Киевской области и, в частности, в городе Буче, военным преступлением. Также он призвал к суду над президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

В CNN отмечают, что при этом американский президент не стал называть произошедшее геноцидом.

– Изображения, полученные из Бучи, дают основания называть Путина военным преступником… Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им нужно для продолжения борьбы, и мы должны получить детали, так что это может быть на самом деле – устроить судебный процесс по военным преступлениям… Этот парень (Путин. – Ред.) жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели, – заявил Байден.

Он сообщил, что рассматривает дополнительные санкции против России из-за произошедшего.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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