Президент США Джо Байден в понедельник, 4 апреля, назвал зверства, которые российские войска совершили в Киевской области и, в частности, в городе Буче, военным преступлением. Также он призвал к суду над президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В CNN отмечают, что при этом американский президент не стал называть произошедшее геноцидом.

– Изображения, полученные из Бучи, дают основания называть Путина военным преступником… Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им нужно для продолжения борьбы, и мы должны получить детали, так что это может быть на самом деле – устроить судебный процесс по военным преступлениям… Этот парень (Путин. – Ред.) жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели, – заявил Байден.

Он сообщил, что рассматривает дополнительные санкции против России из-за произошедшего.