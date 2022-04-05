Німеччина масово висилає російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Німеччини постановило вислати з країни “значну кількість” співробітників російського посольства в Берліні.

– Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто стежить за його пропагандою, про прагнення до знищення, яке не знає меж. Ми маємо побоюватися подібних картин із багатьох інших місць, окупованих російськими військами в Україні. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності, – йдеться у заяві глави МЗС Анналени Бербок.

Бербок додала, що “сьогодні федеральний уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами, які щодня працювали проти свободи та проти згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині”.

– Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього терпіти не станемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень, – попередила Бербок.

У МЗС Німеччини не назвали чітко кількість дипломатів, яких збираються видворити. За інформацією Spiegel, Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом п’яти днів.

– Ми ініціюватимемо подальші реакції разом із нашими партнерами. Ми ще більше посилимо чинні санкції проти Росії, рішуче збільшимо нашу підтримку українських збройних сил, а також зміцнимо східний фланг НАТО, – заявила Бербок.

Джерело: Європейська правда