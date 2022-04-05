Противник потерял наступательный потенциал и сейчас занимается пополнением и перегруппировкой своих войск для того, чтобы продолжить наступление в районе зоны ООС, Мариуполя и Харьковской области.

О ситуации на фронте во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– На других участках фронта противник остановлен. Всю Киевскую, Сумскую и почти всю Черниговскую область противник оставил. Остатки мы добиваем и гоним за пределы государственной границы Украины. Враг накапливает силы и будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь. Но мы все уверены, что ему это не удастся, — сказал он.

Общие потери врага на 4 апреля составили:

447 единиц танков;

1 844 боевых бронированных машин;

330 единиц артиллерийских систем;

107 реактивных систем залпового огня;

54 единицы средств ПВО;

147 самолетов;

134 вертолета;

1 273 единицы автомобильной техники;

7 единиц кораблей, катеров;

76 цистерн с топливом;

92 беспилотных летательных аппарата;

25 единиц специальной техники;

4 ОТРК Искандер.

Также Арестович рассказал о двух важных достижениях ВСУ за прошлые сутки. В частности, наши ПВО повредили воздушный пункт управления, уникальный самолет типа Ил-22, совершивший аварийную посадку в одном из аэропортов РФ.

Кроме этого, был поврежден фрегат российского флота Адмирал Эссен.