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Факты / Украина

Враг накапливает силы, чтобы оцепить зону ООС и Мариуполь — Арестович

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Олексій Арестович

Противник потерял наступательный потенциал и сейчас занимается пополнением и перегруппировкой своих войск для того, чтобы продолжить наступление в районе зоны ООС, Мариуполя и Харьковской области.

О ситуации на фронте во время брифинга рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– На других участках фронта противник остановлен. Всю Киевскую, Сумскую и почти всю Черниговскую область противник оставил. Остатки мы добиваем и гоним за пределы государственной границы Украины. Враг накапливает силы и будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь. Но мы все уверены, что ему это не удастся, — сказал он.

Общие потери врага на 4 апреля составили:

  • 447 единиц танков;
  • 1 844 боевых бронированных машин;
  • 330 единиц артиллерийских систем;
  • 107 реактивных систем залпового огня;
  • 54 единицы средств ПВО;
  • 147 самолетов;
  • 134 вертолета;
  • 1 273 единицы автомобильной техники;
  • 7 единиц кораблей, катеров;
  • 76 цистерн с топливом;
  • 92 беспилотных летательных аппарата;
  • 25 единиц специальной техники;
  • 4 ОТРК Искандер.

Также Арестович рассказал о двух важных достижениях ВСУ за прошлые сутки. В частности, наши ПВО повредили воздушный пункт управления, уникальный самолет типа Ил-22, совершивший аварийную посадку в одном из аэропортов РФ.

Кроме этого, был поврежден фрегат российского флота Адмирал Эссен.

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