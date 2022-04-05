С каждым днем войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием российских выродков против мирного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен привела примеры зверств российских агрессоров в отношении украинских женщин.

Так, на Харьковщине российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за беспомощной, прикованной к кровати матерью.

До правоохранительных органов она дозвониться не могла, потому что рашист разбил ее телефон. Через неделю он заговорил “о любви” и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, изверг просто застрелил старенькую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись и сейчас она проходит реабилитацию.

В поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта скрывалась в школе.

Держа оружие у ее головы, рашист неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу.

Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, бил ее книгой по лицу. Когда рашисты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

— Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины, — отмечает Людмила Денисова.

Она еще раз напомнила, что совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права.

Так, статья 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года запрещает посягательство на честь женщин и гарантирует защиту от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы посягательства на их нравственность.

Украинская омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с требованием учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине.

Источник: Людмила Денисова