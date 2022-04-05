З кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю російських виродків проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен навела приклади звірств російських агресорів щодо українських жінок.

Так, на Харківщині російський окупант більше тижня ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за безпорадною, прикутою до ліжка матір’ю.

До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, тому що рашист розбив її телефон. Через тиждень він заговорив “про кохання” і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову, нелюд просто застрелив стареньку маму на очах у дочки. Жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію.

У селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив і неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом з 5-річною дочкою, матір’ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту переховувалася в школі.

Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово здійснював сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию і щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли рашисти пішли, жінці разом з сім’єю вдалося пішки дістатися до Харкова і отримати необхідну медичну допомогу.

– Ці жахливі історії в черговий раз підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини, – зазначає Людмила Денісова.

Вона ще раз нагадала, що вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином і порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права.

Так, стаття 27 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни 1949 року забороняє посягання на честь жінок і гарантує захист від зґвалтування, примусу до проституції або будь-якої іншої форми посягання на їх моральність.

Українська омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з вимогою врахувати ці факти військових злочинів і порушення РФ прав людини в Україні.

Джерело: Людмила Денісова