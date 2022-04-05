Бучанська різанина

Мир должен запомнить это слово – Буча, как помнит Сребреницу, Бабий Яр, Освенцим…

Буча – поселок в пригороде Киева, где, кроме жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, не было ничего. Здесь до войны жили счастливые дети и родители.

Бучанская резня – иначе это назвать нельзя — бессмысленна, и не поддается никакому человеческому объяснению. Месяц русские оккупанты грабили, убивали, насиловали мирное население. За что они уничтожали безоружных людей?

Людей в Буче, а также Мариуполе, Чернигове, Сумах, Харькове, убивали просто за то, что они были украинцами и жили в Украине. Следовательно, это уничтожение по национальному признаку, а значит, подпадает под определение геноцида.

Так ли это, и как квалифицируются действия оккупантов международным правом, Факты ICTV расспросили юристку, партнера Ario Law Firm Зоряну Скалецкую.

Статья 2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказание за него по состоянию на 1948 год признает геноцидом действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, и выражаются в:

убийстве членов такой группы;

причинении серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

намеренном создании для группы людей жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое ее уничтожение;

мероприятиях, направленных на предотвращение рождения детей в среде такой группы;

насильственной передаче детей из одной группы людей в другую.

— Следовательно, события в Ирпене, Буче, других населенных пунктах могут считаться геноцидом украинской нации, — пояснила Зоряна Скалецкая. — Поскольку вооруженные силы России неоднократно отмечали проведение денацификации Украины, что в соответствии с буквальным толкованием этого термина от корня “нация” можно считать умышленным истреблением украинцев именно по национальному признаку.

То, что мы видели в Буче, и, возможно, еще зафиксируем с большой долей вероятности в других городах и селах Украины, может быть квалифицировано как преступление против человечности. Нам необходимо установить связь между последствиями действий военных России и мотивами совершения ими не просто террора, а деукраинизации, денационализации, уничтожения украинской нации.

После освобождения Бучи вооруженными силами Украины перед всем миром предстала страшная картина: дома разрушены, улицы поселка устелены телами убитых и замученных людей. Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук французскому информационному агентству AFP.

– В Буче мы уже похоронили 280 человек в братских могилах. Улицы сильно разрушенного города усеяны трупами, – отметил он.

Среди погибших был даже 14-летний мальчик. У этих людей не было оружия, они были расстреляны — им стреляли в затылок. Знакомый почерк, не правда ли? На ум приходят Катынь и подвалы НКВД.

Преступления против человечности

Следует отметить, что термин Преступление против человечности появился после Нюрнбергского процесса, а Военные преступления — в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года и Дополнительным протоколом к ​​ней от 1977 года.

В частности, преступлениями против человечности считаются:

Убийство.

Истребление.

Депортация или принудительное выселение.

Пытки.

Изнасилование.

Другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в преднамеренном причинении тяжких страданий или серьезных телесных повреждений, серьезного вреда психическому или физическому здоровью.

В Киевской области нашли убитыми похищенную оккупантами старосту села Мотыжин Макаровского района Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра, который был активным волонтером и помогал многим членам общины, доставляя гуманитарные грузы.

Как сообщил глава Макаровского поселкового совета Вадим Токарь, их похитили за 10 дней до того, как нашли их тела.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что на улицах Пушкина и Лермонтова (символические места для преступлений против человечности “самой культурной” нации мира, не так ли? – Ред.) оккупанты расстреляли женщин и девочек, а затем утюжили их тела танком. Иначе как варварством это назвать нельзя. Какая русская культура, какая поэзия? Вылезшие из бараков и черных изб варвары уничтожают цивилизацию.

Эти действия российских военных не укладываются в голове, ведь согласно международному праву (ст. 34), все нормальные люди должны с уважением относиться к телам умерших и местам их захоронения. Нормальные.

А как можно квалифицировать действия военных РФ, вооруженных до зубов, когда они выпускают снаряд по онкологической клинике (Чернигов), где лежат тяжелобольные люди? Расстреливают больницу с 70 больными и персоналом (Балаклея, Харьковская обл.) на оккупированной ими же территории, чтобы обвинить в этом ВСУ? Разбивают роддом в Мариуполе? Бомбят гражданское население, скрывающееся от обстрелов в здании театра?

Еще многие города и деревни оккупированы агрессором. Он продолжает совершать преступления против человечности, определенные Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, пренебрегая всеми требованиями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, нарушая нормы и правила войны, совершая военные преступления.

— Согласно международному праву, военные преступления охватывают собой более двух десятков видов деяний, — подчеркивает Звездная Скалецкая. — Среди совершенных за 40 дней в Украине российской захватнической армией действий уже по многим пунктам Женевской конвенции можно привлечь преступников к ответственности.

Посмотрите на список действий, признанных международным правом как военные преступления, и вы убедитесь в этом сами.

Нарушениями международного гуманитарного права, военными преступлениями, в частности, являются:

Умышленное убийство.

Пытки или бесчеловечное обращение.

Умышленное нанесение сильных страданий или серьезных телесных повреждений, вред здоровью.

Незаконное, безосновательное и полномасштабное уничтожение или присвоение имущества, не обусловленное военной потребностью.

Умышленное нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не участвующих в военных действиях.

Умышленное нападение на гражданские объекты, то есть объекты, не являющиеся военными целями.

Умышленное нападение на тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Умышленное нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, села, дома или дома, их обстрел с применением разного рода средств.

Умышленные нападения на дома религиозного, культурного, образовательного назначения, если они не военные цели.

Предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих к украинской нации или армии.

Посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное отношение.

Изнасилование.

Умышленные нападения на медицинские учреждения и автомобили с соответствующими пометками.

Умышленное создание ситуации голода для населения, в частности, лишение их средств для выживания, в том числе преднамеренное препятствование предоставлению им помощи другими лицами (например, не пропускание гуманитарных конвоев).

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине. Этого требует и весь украинский народ!

Но суд может быть не скорым — каждый случай нужно тщательно изучить и расследовать. А при условии еще и постоянной дезинформации и откровенного извращения фактов со стороны российской стороны это будет непросто. Но мы это сделаем и победим.

Фото: Владимир Коваль